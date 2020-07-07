«Вспышки инфекций неизбежны»: Жириновский выступил за полный запрет поездок в страны Южной Азии и содержания дома животных

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от поездок в страны Южной Азии и от содержания дома любых животных. «Прекратите подвергать опасности жизнь ваших детей и соседей», – потребовал он сегодня перед пленарным заседанием Государственной думы, пояснив, что животные являются переносчиками вирусов.

«В Монголии вспышка бубонной чумы. Один наш депутат уже говорит – ерунда, к нам не придет. Так же говорили и про коронавирус», – обратил внимание Жириновский, подчеркнув, что меры против распространения инфекций надо принимать заранее.

«Врачи доказали, что летучая мышь всегда была накопителем всех вирусов. У нее такой организм, что ей ничего, но она источник [заражения]. А от нее коронавирус идет дальше, по всем животным, – сказал он. – И все вспышки [происходят] в Южной Азии, там огромная перенаселенность. Кушать нечего, едят все подряд: летучих мышей, жучков, паучков, все, что шевелится и все, что ползет. И там вспышки неизбежны. Так наверное, туда ездить не надо – в том числе и в деловые командировки».

Кроме того, главный российский либерал-демократ призвал россиян отказаться от содержания дома любых животных, поскольку это грозит неминуемым заражением. «В целом животных дома держать нельзя! Мы, ЛДПР, говорим об этом: прекратите подвергать опасности жизнь ваших детей и соседей, – заявил Жириновский. – Сразу не заболели – через 20 лет заболеете! Вирус проник в организм, начнется его отрицательное воздействие – через 10 лет, через 15, через 20. Он поражает все: и мозг, и поджелудочную, и кровеносную систему – все поражает! Где ему удобно – там и поселится: это как сквоттинг: дома ваши – а будут жить чужие».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.07.20

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