В Махачкале отравились 16 воспитанников детсадов

В Махачкале 16 детей попали в больницу с признаками отравления.

Пострадавшие – воспитанники разных детсадов, сообщают информагентства со ссылкой на источник. Причина отравления выясняется.

Врачи оценивают состояние малышей как стабильное.

Махачкала, Наталья Петрова

Махачкала. Другие новости 09.10.20

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