Число отравившихся в Махачкале детей превысило 40

По уточненным данным, в Махачкале госпитализировано 42 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции, информирует Минздрав Дагестана. Ранее сообщалось о 16 воспитанников детсадов, доставленных в больницу с признаками отравления.

Из поступивших в инфекционный стационар детей – 36 детсадовцев, четверо школьников и двое детей, не посещающих детское дошкольное учреждение.

Врачи оценивают состояние заболевших как средней степени тяжести.

Причину вспышки острой кишечной инфекции устанавливают специалисты республиканского управления Роспотребнадзора. В детсады, где были выявлены случаи отравления, направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи. Воспитанников этих детских садов возьмут под семидневное медицинское наблюдение.

Махачкала, Наталья Петрова

Махачкала. Другие новости 09.10.20

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