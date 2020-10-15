У персонала детсадов Махачкалы обнаружили стафилококк

Специалисты Роспотребнадзора выявили носителей патогенного стафилококка среди персонала детсадов Махачкалы. Об этом сообщили в правительстве Дагестана.

С 8 по 11 октября у 75 малышей наблюдались признаки отравления. Большинство из заболевших посещали детские сады в Махачкале, также случаи инфицирования установлены и в школах республиканской столицы.

49 детей были госпитализированы. Результаты исследований выявили сочетание таких инфекций, как дизентерия и ротавирус. В Роспотребнадзоре рассказали, что путь передачи инфекции – пищевой.

У персонала пищеблоков выявлены случаи носительства патогенного стафилококка. «Выявлен и ряд нарушений в самих пищеблоках детских садов, связанных с несоблюдением санитарных норм, – отметила и.о. руководителя республиканского Роспотребнадзора Ирина Алжанбекова. – Проведение противоэпидемических мероприятий, эпидрасследование с целью установления источника инфекции продолжаются».

Махачкала, Зоя Осколкова

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