Землю вновь накроет магнитная буря

Росгидромет предупредил о магнитной буре, которая обрушится на Землю с 20 по 29 октября.

По предварительным данным Института прикладной геофизики им. Е.К. Федорова Росгидромета, с 20 по 24 октября и с 27 по 29 октября возмущение магнитного поля будет слабым, а 25 и 26 октября ожидается умеренная магнитная буря.

Специалисты при этом считают маловероятным, что мощность возмущений вырастет до сильной.

Последний раз магнитная буря наблюдалась на Земле в конце сентября.

Надо отметить, что магнитные бури сложнее всего переносят люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, вегето-сосудистую дистонию и различные психические заболевания.

Во время возмущения магнитного поля Земли в организме человека уменьшается выработка гормона мелатонина, который влияет на устойчивость организма к стрессам, в результате этого возникают скачки кровяного давления.

В связи с этим в периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям следует соблюдать ряд предосторожностей. В частности, рекомендуется ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессов и по возможности больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.10.20

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