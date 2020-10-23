«Гедеон Рихтер» прекратил поставку жизненно важных лекарств из-за сбоя в российской системе

Компания «Гедеон Рихтер Рус» сообщила о приостановке поставок лекарственных препаратов в Россию, в том числе из Списка жизненно важных (СЖНВЛП), ориентировочно, до конца текущего месяца. В компании объяснили это техническими сбоями в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), которые продолжаются с конца сентября, сообщает «Фармвестник».

В компании заявили, что не могут провести сложную таможенную процедуру, которая позволила бы реализовывать лекарства. Так, производитель лекарств вынужденно развернул три машины с препаратами на российской границе из-за отсутствия 613 сообщений в системе МДЛП по ЖНВЛП. В компании заявили, что ждут решения проблемы с 30 сентября и ежедневно обращаются в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), разработавший систему МДЛП, но решения по-прежнему нет.

«Мы очень обеспокоены сложившимся положением дел и надеемся, что этот независящий от нас вопрос будет решен в самые кратчайшие сроки. Мы готовы продолжать бесперебойные поставки, однако ситуация сложилась таким образом, что в СМДЛП в конце сентября произошла авария. В связи с чем нарушены процессы реализации маркированных лекарств и не все препараты доходят до пациентов», – пояснили в компании.

22 октября ЦРПТ распространил пресс-релиз, в котором говорилось, что «на данный момент система МДЛП работает в штатном режиме, большая часть документов обработана, процессинг остальных произойдет в течение дня».

По словам заместителя гендиректора по связям с общественностью и маркетингу ЦРПТ Реваза Юсупова, уже получено и обработано 2431 декларация на импортные товары от 138 различных компаний-импортеров, в том числе было обработано более 40 деклараций на продукцию «Гедеон Рихтер». «Сбой в системе маркировки случился 30 сентября. Да, он был связан с техническими аспектами, никакие документы не потеряны, там остались разовые инциденты, то есть буквально несколько примеров, которые еще надо доразобрать», – пояснил представитель ЦРПТ в интервью BFM.

Москва, Иван Гридин

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