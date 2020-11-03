В России упростили маркировку лекарств из-за высокого спроса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой маркировки лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», – говорится в сообщении.

Ранее рабочая группа Госдумы во главе с Андреем Исаевым предложила правительству перевести систему маркировки лекарств в уведомительный порядок как минимум до 1 февраля 2021 года.

«Система маркировки, которая необходима для обеспечения контроля качества за лекарственными препаратами, к сожалению, в условиях массово спроса и пиковой нагрузки дала сбой, – пояснил парламентарий. – Эти сбои привели к реальному нарушению прав граждан».

Как писал «Новый День», рабочая группа обратилась к правительству с рекомендациями в незамедлительном порядке внести изменения в нормативные акты, закрепив там уже предложенный минипромторгом уведомительный порядок маркировки.

К Роспотребнадзору и Генпрокуратуре РФ парламентарии обратились с предложением не применять меры административного наказания в отношении тех организаций, у которых нарушения возникли из-за сбоев в системе маркировки. В частности, некоторые аптеки были оштрафованы за отсутствие в продаже необходимого перечня лекарств, которые находились на складе и не могли быть отправлены в продажу, поскольку ответ от оператора еще не поступил.

Фактически в стране возникла ситуация, когда лекарств достаточно, однако сбои в системе оператора не позволяют поставить их в больницы или пустить в продажу. «Они находятся мертвым грузом на складах», – заявил Исаев.

Кроме того, межфракционная рабочая группа при Госдуме по вопросам лекарственного обеспечения обратилась в минпромторг РФ с предложением огранизовать мониторинг экспорта препаратов из России, и в случае его резкого роста обеспечить меры для наличия лекарств на внутреннем рынке. Минздраву РФ парламентарии предложили провести срочный опрос всех главврачей медучреждений о проблемах с обеспечением лекарствами, а аналитический центр правительства РФ депутаты попросили вести постоянный мониторинг жалоб на ситуацию с лекарствами, в том числе обращений от граждан. Думскому комитету по здравоохранению предложено вместе с рабочей группой мониторить ситуацию и в случае необходимости внести изменения в законодательства РФ.

Исаев отметил, что решение было принято с учетом мнения Ассоциаций производителей лекарственных препаратов, как отечественных, так и зарубежных, аптечных сетей и врачебного сообщества. «Надеюсь, правительство нас услышит, – подытожил парламентарий. – Необходимые изменения в нормативные акты будут внесены уже в ближайшее время, и проблемы с лекарственным обеспечением граждан будут преодолены».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.11.20

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