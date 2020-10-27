«Я считаю, что должен извиниться»: глава комитета Госдумы признал ошибку и назвал введенную маркировку лекарств «вредительской»

Система маркировки лекарств, которая была введена в России с 1 июля, нарушила поставки препаратов в аптеки. Как признался председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, это решение оказалось особенно опасным в условиях роста заболеваемости коронавирусом.

«Я считаю, что должен извиниться за то, что мы, депутаты, поддержали запуск маркировки 1 июля. Я утверждаю, что этот закон разрушил систему поставки лекарств и в аптеки, и в медицинские учреждения. Мы доверили частной компании государственную функцию, мне кажется, мы ошиблись. Нужно на это внимательно посмотреть», – сказал Морозов, выступая сегодня на форуме в Москве.

По его словам, в нынешнем варианте система маркировки оказалась вредительской. «Нельзя так подходить к лекарственному обеспечению. У нас и так сложная ситуация была, ковид наложился, наложился неожиданный всплеск спроса населения не только на лекарства, которые борются с инфекций, но и другие. Люди начали закупать впрок почти все. Мы видим дефектуру (отсутствие в аптеке препарата) таких лекарств, которых никто не ожидал. А заводы работают, быстро увеличить объем производительности не могут», – отметил депутат.

С его точки зрения, маркировка лекарств необходима, но нужно вернуть ее под государственный контроль. «У нас прекратились международные отношения. Нужно быть готовым к полной автономности. Это вопрос номер один. Я приглашаю Госсовет к сотрудничеству с Госдумой. Давайте подумаем над государственной системой лекарственной безопасности. Начиная от производства субстанций, госзаданий на создание новых лекарств нашей науке, заканчивая полным циклом производства и обеспечения через государственную маркировку не только отслеживание лекарств, но и доведение до потребителя каждой упаковки», – подчеркнул Морозов.

Как сообщал «Новый День», обязательная цифровая маркировка лекарств введена с 1 июля 2020 года, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны производителей фармацевтической продукции и аптечных сетей о неизбежности лекарственного кризиса.

На прошлой неделе девять отраслевых объединений фармацевтического рынка России и Всероссийский союз пациентов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом смягчить требования к маркировке лекарств из-за проблем с поставками. Соответствующее обращение подписали АIPM, АРФП, Росмедпром, Национальная Фармацевтическая палата, «АПФ», Инфарма, РААС, «Союзфарма», АСНА.

По их данным, ситуация с маркировкой лекарственных препаратов становится «крайне критичной для поставок». «Маркированные лекарственные препараты не движутся к пациентам из-за сбоев в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), решить которые технически уже не представляется возможным», – говорится в обращении.

На следующий день стало известно, что система маркировки лекарств в России временно переводится в уведомительный режим работы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.10.20

Международное право отходит на второй план: Госдума одобрила пакет поправок, связанных с реформой Конституции. / «Конкорд» опубликовал новый иск Пригожина к Милову и Навальному. / Глава минздрава РФ: ковид-диссидентов хотят отправлять на перевоспитание в «красные зоны». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»