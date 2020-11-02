«Эти сбои привели к реальному нарушению прав граждан»: Госдума отреагировала на искусственный лекарственный кризис

Рабочая группа Госдумы предложила правительству РФ перевести систему маркировки лекарств в уведомительный порядок как минимум до 1 февраля 2021 года. Об этом сегодня сообщил руководитель группы Андрей Исаев.

«Система маркировки, которая необходима для обеспечения контроля качества за лекарственными препаратами, к сожалению, в условиях массово спроса и пиковой нагрузки дала сбой, – пояснил парламентарий. – Эти сбои привели к реальному нарушению прав граждан».

Рабочая группа обратилась к правительству РФ с рекомендациями в незамедлительном порядке внести изменения в нормативные акты, закрепив там уже предложенный минипромторгом уведомительный порядок маркировки. «Он (уведомительный порядок) означает, что маркировка наносится, и после этого начинается движение товара, – уточнил Исаев. – На каждом этапе маркировочный знак считывается, но продвигается независимо от того, получен ответ от оператора, или нет. Вы считали знак – этого достаточно, чтобы продвинуть лекарство от дистрибьютора в аптеку, от аптеки к потребителю».

Такой порядок рабочая группа предложила установить, как минимум, до 1 февраля. Кроме того, до этой же даты предложено отменить взимание платы за маркировку.

К Роспотребнадзору и генпрокуратуре РФ парламентарии обратились с предложением не применять меры административного наказания в отношении тех организаций, у которых нарушения возникли из-за сбоев в системе маркировки. В частности, некоторые аптеки были оштрафованы за отсутствие в продаже необходимого перечня лекарств, которые находились на складе и не могли быть отправлены в продажу, поскольку ответ от оператора еще не поступил.

Фактически в стране возникла ситуация, когда лекарств достаточно, однако сбои в системе оператора не позволяют поставить их в больницы или пустить в продажу. «Они находятся мертвым грузом на складах», – заявил Исаев.

Кроме того, межфракционная рабочая группа при Госдуме по вопросам лекарственного обеспечения обратилась в минпромторг РФ с предложением огранизовать мониторинг экспорта препаратов из России, и в случае его резкого роста обеспечить меры для наличия лекарств на внутреннем рынке. Минздраву РФ парламентарии предложили провести срочный опрос всех главврачей медучреждений о проблемах с обеспечением лекарствами, а аналитический центр правительства РФ депутаты попросили вести постоянный мониторинг жалоб на ситуацию с лекарствами, в том числе обращений от граждан. Думскому комитету по здравоохранению предложено вместе с рабочей группой мониторить ситуацию и в случае необходимости внести изменения в законодательства РФ.

Исаев отметил, что решение было принято с учетом мнения Ассоциаций производителей лекарственных препаратов, как отечественных, так и зарубежных, аптечных сетей и врачебного сообщества. «Надеюсь, правительство нас услышит, – подытожил парламентарий. – Необходимые изменения в нормативные акты будут внесены уже в ближайшее время, и проблемы с лекарственным обеспечением граждан будут преодолены».

Москва, Татьяна Дорофеева

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