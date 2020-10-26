Названы опасности, которые таит коронавирус для детей

Обследования переболевших коронавирусом детей показали, что у трети из них снижаются умственные функции. Об этом сообщила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, отметив, что это нарушение встречается даже у тех детей, кто перенес Covid-19 бессимптомно.
Кроме того, по словам специалиста, исследования показания наличие серьезных изменений в сперматогенезе у мальчиков, перенесших Covid-19, что в будущем грозит проблемами с низкой фертильностью.
В связи с этим медик заявила о необходимости обязательного наблюдения за детьми, переболевшими коронавирусом в любой форме, сообщает РИА «Новости».
Ранее о негативном влиянии коронавируса на мужскую фертильность и на здоровье будущих детей заявил главный репродуктолог Минздрава России, доктор медицинских наук Олег Аполихин. По его словам, медики выявляют у переболевших Covid-19 молодых мужчин патологию сперматозоидов и семенной жидкости.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 26.10.20
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