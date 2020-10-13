«Угроза будущему потомству»: в Минздраве рассказали о связи коронавируса с фертильностью мужчин

Главный репродуктолог Минздрава России, доктор медицинских наук Олег Аполихин заявил о негативном влиянии коронавируса на мужскую фертильность и на здоровье будущих детей. По его словам, медики выявляют у переболевших Covid-19 у молодых людей патологию сперматозоидов и семенной жидкости.

Специалист рассказал, что врачи при исследовании мужчин до 40 лет, перенесших коронавирусную инфекцию, обнаружили «процессы агглютинации» (слипание отдельных спермиев между собой или с любыми другими компонентами семени, в результате чего они теряют способность к передвижению и не могут оплодотворить яйцеклетку – прим. ред.). По его словам, в ряде случаев наблюдаются делеции (хромосомные перестройки, при которых происходит потеря участка хромосомы – прим. ред.), что может спровоцировать «целый ряд нарушений», и при рождении детей «иметь прямое отражение на потомстве». Об этом медик сообщил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Аполихин также сообщил со ссылкой на данные исследования итальянских ученых о риске возникновения аутоиммунных заболеваний у молодых людей, переболевших ковидом в легкой форме. «Аутоиммунное поражение [яичек] может вызывать мужское бесплодие в среднесрочной и отдаленной перспективе у мужчин, перенесших Covid-19 даже в легкой или бессимптомной форме», – предупредил репродуктолог, отметив, что во время пандемии нужно «уделять самое пристальное внимание молодым мужчинам репродуктивного возраста».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.10.20

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