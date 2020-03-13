Ученые заявили о риске непоправимых последствий для переболевших коронавирусом мужчин

Существует вероятность, что коронавирус Covid-19 способен нанести непоправимый вред репродуктивному здоровью мужчин, пишет South China Moring Post со ссылкой на экспертов из Центра репродуктивной медицины больницы «Тунцзи» в Ухане.

По мнению экспертов, что инфекция способна привести к «нарушению иммунного гомеостаза в семенниках», что может вызвать орхит – воспаление яичек, что чревато снижением количества вырабатываемых сперматозоидов и даже бесплодием.

Медики призывают переболевших коронавирусом мужчин обратиться за консультацией, чтобы выяснить, «не оказала ли болезнь пагубного влияния на их фертильность». Они подчеркивают, что своевременная помощь специалистов дает высокие шансы избежать без тяжелых последствий для здоровья.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 13.03.20

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