«Если мы не справимся...» Попова не исключила новых ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила введение дополнительных ограничительных мер, если динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией не перейдет в снижение.

«Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях»,– цитирует Попову РИА «Новости».

Она подчеркнула, что сейчас главная задача – не допустить дальнейшего распространения инфекции, а для этого следует носить средства индивидуальной защиты – маску и перчатки, защищать себя доступными способами. «Тогда мы с успехом дойдем до момента вакцинации», – отметила Попова.

Руководитель Роспотребнадзора также сообщила, что не стоит надеяться на то, что коронавирус начнет терять силу. По ее словам, Covid-19 не стал сильнее, но и не ослаб. «Он точно так же поражает организм, с тяжелым течением, до критических его исходов», – цитирует главного санитарного врача страны ТАСС.

Ранее сегодня Роспотребнадзор усилил меры по борьбе с коронавирусом. С 28 октября россияне обязаны носить маски в людных местах, общественном транспорте, на парковках и в лифтах. Об этом говорится в постановлении руководителя ведомства Анны Поповой.

Глава регионов рекомендовано запретить работу баров, ресторанов, кафе, а также развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

Кроме того, губернаторам рекомендовано усилить дезинфекцию в транспорте, магазинах и театрах.

По данным оперштаба, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 320 пациентов – это рекордный показатель за весь период пандемии. Общее число заболевших достигло 1 547 774, из них 1 158 940 человек выздоровели. С начала пандемии в РФ от последствий ковида умерли 26 589 человек.

Москва, Наталья Петрова

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