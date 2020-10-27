В России за сутки умерло рекордное число заболевших Covid-19

За минувшие сутки в России выявили 16 550 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Заболеваемость слегка снизилась после вчерашнего показателя в 17 347 человек, который стал рекордным. В то же время резко увеличилась смертность – 320 пациентов с коронавирусом скончались – это максимальный показатель за весь период пандемии.

Среди новых случаев Covid-19 у 4 372 (26,4%) человек не было видимых проявлений заболевания. За все время коронавирус обнаружили у 1 547 774 человек, проживающих во всех регионах России. Средний суточный прирост составил 1,1%.

Больше всего зараженных за минувший день зарегистрировано в Москве – 4 312. В пятерку регионов по количеству новых инфицированных также вошли Санкт-Петербург (+721), Подмосковье (+496), Нижегородская (+369) и Архангельская (+312) области. Меньше всего заболевших за сутки выявлено в Ненецком автономном округе (+5) и на Чукотке (+2).

За день скончались 320 пациентов с коронавирусом. Больше всего новых смертельных случаев зарегистрировано в Москве (+61), Санкт-Петербурге (+47), Воронежской (+16), Ростовской (+16) и Московской (+14) областях. Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции в России умерли 26 589 человек.

За сутки полностью выздоровели 12 844 человека. Общее число излечившихся от Covid-19 в стране достигло 1 158 940 человек.

В мире число заразившихся коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса, составляет 43,5 млн человек. Около 30 млн справились с болезнью, более 1,15 млн скончались. Наибольшее число инфицированных проживают в США – 8,7 млн, затем идут Индия (7,9 млн) и Бразилия (5,4 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.10.20

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