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Понедельник, 14 декабря 2020, 12:55 мск

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Диетолог рассказала, как снизить вред салата «Оливье»

Любимое россиянами новогоднее блюдо салат «Оливье» далеко от принципов правильного питания. Как сделать угощенье, чтобы оно приносило меньше вреда организму, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

В первую очередь салат опасен тем, что содержит большое количество ингредиентов, что дает нагрузку на поджелудочную железу. Второе вредное свойство – заправка, как правило, это майонез и сметана, содержащие много жира и калорий.

Кроме того, в «Оливье» быстро размножаются бактерии. Поэтому не стоит оставлять блюдо не только на ночь на новогоднем столе, но и хранить несколько дней в холодильнике.

«Это чревато различными отравлениями. В первых числах января, как правило, много отравлений. Очень много людей обращается в больницы, потому что поликлиники закрыты. Отравлений, заболеваний поджелудочной железы – панкреатитов», – рассказала Хорол порталу News.ru.

Что касается заправки, то вместо майонеза можно добавить йогурт, вкус от этого почти не изменится, а блюдо станет менее жирным и более легким для пищеварения.

Москва, Зоя Осколкова

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