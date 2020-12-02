Жителей России предупредили о подорожании новогоднего «Оливье»

Салат «Оливье» к новогоднему столу обойдется жителям России дороже, чем год назад, из-за подорожания продуктов. Об этом сообщила доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.

В частности, по словам эксперта, цены на ряд продуктов, которые используются при приготовлении салата по традиционному рецепту, заметно повысились по сравнению с прошлым годом.

Так, морковь и картофель подорожали на 23% и 19% соответственно, отметила экономист. Повысились цена и на вареную колбасу (+2,9%), а также на лук (+2,2%).

По мнению Долговой, в 2020 году россияне будут экономить на организации праздника из-за ситуации с коронавирусом. «Падение доходов, скорее всего, скажется на покупках подарков – большинство людей сократят свои расходы на них в текущем году», – цитирует эксперта агентство «Москва». По ее мнению, празднование Нового года в узком семейном кругу, без гостей, приведет к уменьшению количества закупаемых продуктов.

Ранее опрос Исследовательского центра SuperJob показал, что россияне потратят на новогодние подарки меньше, чем в прошлом году. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, вынуждает граждан экономить, – в среднем расходы сократятся на 1,7 тыс. рублей, говорится в исследовании.

При этом жители России ожидают дальнейшего ускорения инфляции, свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного ЦБ РФ в ноябре текущего года. Согласно данным исследования, уровень наблюдаемой россиянами инфляции достиг максимума с января 2018 года и составил в ноябре 10,7%, что в 2,5 раза превышает официальные данные Росстата.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.12.20

Глава крымского Росздравнадзора усомнился в компетенции врачей, но не смог прокомментировать дефицит лекарств. / Свердловская область стала лидером на Урале по количеству выпитого алкоголя. / «С нами будут Вадим Задорожный и Сергей Безруков»: в СовФеде в разгар пандемии устроили закрытый кинопоказ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»