В Москве к вакцинации от Covid-19 допустили новые категории граждан

В Москве расширили список категорий граждан для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем блоге.

По его слова, c понедельника, 4 января, в Москве открывается запись на вакцинацию от Covid-19 для работников банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Собянин напомнил, что пункты вакцинации работают без выходных.

Как сообщал «Новый День», массовая вакцинация от ковида в Москве началась с 5 декабря для представителей групп риска, к которой отнесены врачи, учителя и соцработники. С 20 декабря расширили список тех, кто может претендовать на первоочередную вакцинацию, добавив сотрудников промышленных предприятий и журналистов. С 28 декабря прививки начали ставить сотрудникам правоохранительных органов, ЖКХ, столичных баров, столовых и ресторанов, а также работникам сферы спорта. Кроме того, разрешили вакцинацию жителям Москвы старше 60 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.01.21

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