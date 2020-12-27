Собянин анонсировал вакцинацию от COVID-19 для москвичей старшего поколения

С понедельника, 28 декабря, жители Москвы старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник» гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди – самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию», – отметил градоначальник на своем сайте.

Как сообщал «Новый день», накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство одобрил применение вакцины «Спутник» для лиц старше 60 лет. По его словам, клинические испытания и экспертиза показали безопасность и эффективность препарата для старшего поколения.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в Москве началась с 5 декабря для представителей групп риска, к которой отнесены врачи, учителя и соцработники. С начала этой недели расширили список тех, кто может претендовать на первоочередную вакцинацию, добавив, в частности, сотрудников промышленных предприятий и журналистов. С понедельника, 28 декабря, на прививку смогут претендовать сотрудники правоохранительных органов, ЖКХ, столичных баров, столовых и ресторанов, а также работники сферы спорта.

По данным на 22 декабря, записались на вакцинацию порядка 40 тысяч москвичей, 25 тысяч – привиты.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.12.20

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