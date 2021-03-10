Ученые заявили об угрозе дифтерии для человечества

Дифтерия в будущем может стать глобальной угрозой для населения в связи с возрастающей устойчивостью к антибиотикам. Такие выводы приводятся новом исследовании ученых из Кембриджского университета (University of Cambridge), опубликованном в журнале Nature Communications.

Отмечается, что в странах с низким и средним уровнем доходов дифтерия способна вызывать спорадические вспышки среди невакцинированного населения. Так, в 2018 году на Индию пришлось более половины всех зарегистрированных случаев заражения дифтерией в мире.

Изучив геномы 61 бактерии дифтерии, и объединив их с 441 общедоступным геномом, исследователи поняли, как распространяются штаммы. Танные также позволили оценить наличие генов устойчивости к противомикробным препаратам (AMR) и оценки вариабельности токсина.

В общей сложности ученые обнаружили 18 различных вариантов токсического гена, некоторые из которых могли изменять структуру токсина. Геномы бактерий, выделенных из патогенов за последнее десятилетие, показали самый высокий уровень среднего количества генов AMR на геном – почти в 4 раза больше, чем в 1990-е годы. Если так пойдет и дальше, то с каждым годом дифтерия будет все более опасной. Авторы другого исследования утверждают, что рецидив при остром лимфобластном лейкозе вызван лекарственной устойчивостью, пишет Medicalinside.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.03.21

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