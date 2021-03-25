В кабачковой икре обнаружили повышенное содержание нитратов

Специалисты Роскачества проверили кабачковую икру и обнаружили в большинстве товаров превышение нитратов. Однако привлечь к ответственности производителей нельзя, так как в России нет соответствующих нормативов.

«Роскачество исследовало кабачковую икру 20 торговых марок на 446 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки продукции. Большинство товаров российского производства (17 торговых марок), остальные изготовлены в Белоруссии и Армении. В половине из исследованной кабачковой икры содержатся нитраты», – говорится в сообщении организации.

Техрегламент Таможенного Союза устанавливает требования по содержанию нитратов только к основному сырью кабачковой икры: их содержание в кабачках не должно превышать 400 миллиграмм на килограмм. Но для самой продукции нормативов по нитратам нет.

«Например, подросток весом 45 килограмм, съев 100 грамм кабачковой икры с содержанием нитратов 1700 миллиграмм на килограмм, получит их 3,8 миллиграмма на один килограмм массы тела. А ежедневная допустимая суточная доза составляет 3,7 миллиграмма, поэтому употреблять кабачковую икру рекомендуется в умеренных количествах», – указывают эксперты.

В то же время в проверенных образцах не выявили нарушений по микробиологической безопасности, содержанию тяжелых металлов, пестицидов и других токсичных веществ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.03.21

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