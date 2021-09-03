Эксперты Роскачества назвали самые некачественные товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о товарах, которые вызывают больше всего вопросов по качеству. В список вошли мед, пельмени и школьная форма. Об этом сообщает газета «Известия».

Россия – один из пяти крупнейших производителей меда в мире. При этом в российском меде достаточно высокий уровень антибиотиков. Это связано с тем, что пасечники часто неправильно лечат пчел. Ситуацией уже озаботились Минсельхоз и Россельхознадзор, которые начали просветительскую работу с пасечниками, рассказал Протасов.

Производители пельменей также чаще остальных нарушают правила. «Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений», – отметил глава Роскачества.

Кроме того, достаточно нарушений в продукции легкой промышленности. По результатам первого исследования, 87-88% школьной формы не соответствовало маркировке, а ткань не пропускала воздух и не отводила влагу, поскольку при производстве использовали синтетическое сырье вместо натурального.

«Сейчас этот уровень снизился в три-четыре раза. Но всё равно он достаточно высокий. И мы должны завершить работу с этими и импортерами, и производителями», – заключил Протасов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.09.21

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