Более трети игрушек из известных онлайн-магазинов оказались опасными для детей

Более трети игрушек, продающихся на крупнейших мировых интернет площадках, опасны для жизни детей. К такому выводу пришла британская некоммерческая потребительская организация Which, которая является партнером Роскачества.

Специалисты проверили 28 игрушек, приобретенных на Aliexpress, Amazon, eBay и Wish. Тесты на безопасность не прошли 12 товаров. Всего было выявлено 50 нарушений. Самые распространенные опасности – длинные шнурки и провода, которые могут стать причиной удушья, ломкие детали, о которые можно пораниться, мелкие детали, магниты и батарейки, которые ребенок может проглотить.

Самыми небезопасными признаны наборы врача с Aliexpress и Wish, конструктор с Amazon, игрушечный планшет с eBay, погремушка с длинными лентами и мягкие собачки с Wish.

«О безопасности игрушек, реализуемых на зарубежных интернет-сайтах, говорят уже давно. Все детские товары, импортируемые или производимые в РФ, подлежат обязательной сертификации, которая подтверждает безопасность изделия. То есть любой участник рынка, законно торгующий в России товарами для детей, имеет подтверждение, что этот товар безопасен», – говорит председатель Совета по развитию электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров.

Проблема заключается в том, что на зарубежных интернет-площадках продается товар, который маскируется под изделия известных брендов, отмечает эксперт. Доверяя популярному производителю, покупатель заказывает товар с доставкой из-за границы по низкой цене и зачастую получает опасную подделку.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.08.21

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