Школьная одежда оказалась опасной для детей

Специалисты Роскачества проверили рубашки для школьников, в результате каждая вторая вещь не рекомендована к носке. Производители указывают на упаковке совсем не те материалы, которые есть в составе. Более того, даже высокая цена не даст гарантию на правдивую этикетку.

В рамках веерного исследования Роскачества в 2021 году изучены потребительские свойства белых и голубых сорочек (рубашек) 35 торговых марок. Товары предназначены для мальчиков школьного возраста ростом 122-158 см, сообщается на сайте организации. Образцы для исследований закупили в российских магазинах по цене от 411 до 3580 рублей. Рубашки произведены в России, Китае, Бангладеш, Турции, Белоруссии, Польше.

Нормативные документы у большинства товаров не указаны, однако у российских товаров указан ГОСТ 30327-2013 «Сорочки верхние. Общие технические условия», который распространяется не только на детские сорочки, но и мужские.

«Практически каждое второе изделие из исследованных «не дышит», ткань не впитывает влагу и не отводит ее от тела», – говорится в исследовании. При этом, только две рубашки из 35 оказались прекрасного качества и не вызвали нареканий у специалистов.

Основная проблема на рынке школьной одежды – фальсификация. Так производитель одного из изделий заявил 80% хлопка, а ткань сорочки оказалась на 100% из полиэстера. Гигроскопичность у этой ткани также крайне низкая – 1,6%. При этом, рубашка этого бренда самая дешевая из исследованных – 411 рублей.

Среди небезопасных изделий с недостоверной маркировкой есть и более дорогие вещи. У рубашки за 2286 рублей в маркировке было указано следующее: 69% хлопок, 29% полиэстер, 12% вискоза. Если сложить эти цифры, получится 110%. «То есть высокая цена тоже не даст вам гарантию на правдивую этикетку», – сделали вывод в Роскачестве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.08.21

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