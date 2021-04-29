Четверть сливочных сосисок оказались опасны для здоровья

Каждая четвертая марка сливочных сосисок в России производится с нарушениями по безопасности. При этом более высокая стоимость не всегда говорит о лучшем качестве. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Роскачества.

Эксперты проверили 20 популярных марок сосисок «Сливочные» по 145 параметрам. Один образец оказался прямым фальсификатом. В сосисках «Великолукского мясокомбината» ДНК крупного рогатого скота не обнаружено вовсе, продукт содержит только свинину.

Дело в том, что согласно ГОСТу в сливочных сосисках должно содержаться больше говядины, чем свинины. Также не допускается применение мяса птицы, растительных (включая соевый) и животных белков, свиной шкурки, грубой соединительной ткани, крахмала и целлюлозы и других аналогичных растительных ингредиентов.

Говядина – дорогой ингредиент, поэтому производители хитрят и заменяют его на мясо птицы или свинину. Отличить хорошие сосиски по цене не представляется возможным. Например, в продукции «Губкинского мясокомбината» или «Мясницкого ряда» говядины столько же, сколько в товаре от «Мясного дома Бородина», хотя стоимость различается в два-три раза.

Специалисты обнаружили в сосисках «Атрус» клостридии – спорообразующие микроорганизмы, распространенные в почве, воде, фекалиях. Они являются возбудителями ботулизма в консервах и продуцируют токсины, устойчивые к тепловой обработке.

Кроме того, превышение по количеству микроорганизмов выявили в сосисках «Ближние горки», «Велком», «Клинский» и «Черкизово». Марки «Мясницкий ряд», «Клинский», «Черкизово», «Иней», «Стародворье» и «Омский бекон» содержат крахмал, что не допускается ГОСТом.

По результатам исследования эксперты выделили лишь сливочные сосиски «Дымов». Этот продукт полностью соответствует всем требованиям законодательства и опережающего стандарта Роскачества.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.04.21

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