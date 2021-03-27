«Охват неудовлетворительный»: Онищенко оценил темпы вакцинации от коронавируса в России

Депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко счел нынешние темпы вакцинации россиян от коронавируса неудовлетворительными. По его мнению, прививочную кампанию следует активно наращивать. По словам парламентария, нужно как можно скорее вакцинировать 60-70 млн человек.

«Охват неудовлетворительный, надо срочно наращивать», – цитирует Онищенко ТАСС. Он считает, что для России число привитых к настоящему времени, «7 млн, или сколько у нас говорят», очень мало. «Надо больше, надо 60-70 млн привить», – подчеркнул депутат.

Онищенко призвал пройти вакцинацию всех, кто планирует принять участие в шествии «Бессмертного полка», если акция состоится в очном формате.

«Давайте мы сначала привьемся. Если все люди идут со свидетельством того, что они были привиты, то пожалуйста – пусть прогуляются от «Динамо» до Васильевского спуска, ничего тут страшного», – заявил он, отметив, что данная рекомендация касается только жителей Москвы.

Парламентарий напомнил, что в прошлые годы в столице в шествии участвовали порядка 1 млн человек. «Для Москвы это каждый десятый. Наверное, это вполне реально – привиться. И на парад идут не по разнарядке райкома партии, а по своей воле. Если желающих будет много – пойдите сначала привейтесь», – рассуждает Онищенко.

Как сообщалось накануне, организаторы акции «Бессмертный полк» в России ведут подготовку к проведению шествия в 2021 году как очно, так и в онлайн-формате. Также прорабатывается комбинированный формат – в онлайне и офлайне.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что до середины июля от ковида власти рассчитывают привить более 30 млн жителей России. По его словам, в целом в стране планируется вакцинировать около 60% взрослого населения страны или 69,8 млн человек.

На совещании по вопросам проведения вакцинации 22 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что прививки одним компонентом уже сделали 6,3 млн россиян, из них 4,3 млн человек получили обе дозы вакцины.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.03.21

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