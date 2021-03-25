Организаторы акции «Бессмертный полк» озвучили планы на 9 мая

В этом году акция «Бессмертный полк» 9 мая может пройти онлайн-формате. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева. «Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится», – цитирует ее РБК.

При этом Ценаева отметила, что что прорабатывается вариант онлайн-шествия или комбинированный формат – в онлайне и офлайне.

Издание отмечает, что три близких к администрации президента России подтвердили, что акцию «Бессмертный полк» планируется провести 9 мая в очном формате. Однако отмечается, что «окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки».

Напомним, ранее стало известно, что парад Победы на Красной площади 9 мая уже запланирован в обычном формате. «Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей и количества зрителей – это будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня – в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с президентом РФ Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств.

Как сообщал «Новый День», московские власти могут отменить ограничения на массовые мероприятия ближе к концу апреля.

Москва, Александра Быстрицкая

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