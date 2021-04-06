Попова оценила уровень иммунитета к коронавирусу в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что до 40% россиян имеют антитела к коронавирусу.

Руководитель ведомства напомнила, что в прошлом году Роспотребнадзор провел три этапа исследования на формирование популяционного иммунитета к Covid-19. «Мы видим безусловное нарастание удельного веса таких граждан. В среднем до 40% граждан в различных регионах имеют антитела к новой коронавирусной инфекции после контакта с вирусом», – рассказала Попова в интервью «Известиям».

Она также отметила, что вирус мутирует, но пока число мутаций затрагивает менее 1% генома.

Ранее Попова сообщила, что в России выявлен 81 случай заболевания британским штаммом коронавируса и 6 случаев инфицирования южноафриканским штаммом. По ее словам, все эти случаи являются завозными. Глава Роспотребнадзора рекомендовала отложить зарубежные поездки, поскольку только так можно сократить риск распространения заболевания.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.04.21

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