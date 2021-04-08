В России решили создать регистр доноров костного мозга

В России будет создан Федеральный регистр доноров костного мозга, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«В России появится Федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться. Используя ее, специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных… не только в собственном регионе, но и по всей стране», – сказал премьер-министр, отметив, что добровольцам будет оплачиваться дорога до места трансплантации и обратно.

Глава правительства также сообщил, что за донорами будет закреплено «право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию», поскольку им «нужно знать все о возможных осложнениях из-за предстоящей операции», сообщает пресс-служба кабмина.

«Такие решения помогут большему числу людей, которые нуждаются в трансплантации, получить необходимую медицинскую помощь», – заключил премьер.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.21

За день в России выявили более 8,6 тысячи заболевших коронавирусом. / Сербия может ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. / Южноуральский минздрав сделал больных детей заложниками скандальной стройки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»