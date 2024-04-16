Екатеринбуржцам объяснят, как стать донорами костного мозга

В пятницу в Екатеринбурге пройдет акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Ее проводит Станция переливания крови ФМБА России. Принять участие в ней можно будет с 10 до 12 часов в торговом центре «Мега».

Напомним, регистр был создан в 2022 году. По последним данным, в него включено чуть больше 330 тысяч потенциальных доноров. При этом медики отмечают, что для минимальной эффективности нужно, чтобы в нем состояло хотя бы полмиллиона человек.

«Ежегодно около 5 тысяч россиян нуждаются в пересадке костного мозга от донора. Лучшие доноры костного мозга – это ближайшие родственники пациента, но при отсутствии донора в семье, а это по статистике в 80% случаев, неродственного донора ищут в Федеральном регистре. Найти неродственного донора сложно, так как необходимо, чтобы у двух разных людей совпали генотипы. Вероятность найти такого совместимого донора – всего лишь 1 на 10 000 человек. В данное время в Федеральном регистре более 300 тыс. доноров. Для сравнения, в Германии – 9 млн доноров, а в США – 11 млн. Чем больше человек в регистре – тем выше вероятность найти совместимого донора», – сообщили в пресс-службе регистра.

Напомним, что стать потенциальным донором может только совершеннолетний, у которого нет противопоказаний. Для вступления в регистр нужно лишь заполнить анкету и согласие, а также сдать образец крови для типирования (около 3 мл). Для ускорения процесса можно заранее записаться на портале Госуслуг. Медики отмечают, что совпадение не обязывает человека становиться донором костного мозга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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