Минздрав РФ назвал самую частую причину смертности

Россияне чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Эти же болезни стали дополнительным фактором риска для тяжелой формы Covid-19.
«В структуре причин смертности населения в России и в мире сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются самой распространенной причиной», – цитирует министра РИА «Новости».
Мурашко напомнил, что врачи не прекращали бороться с болезнями сердца и сосудов, даже на пике пандемии. Ведь перенесенная сосудистая катастрофа и хронические заболевания сердца чаще всего сказывались на форме течения коронавируса.
Ранее ВОЗ сообщил, что за последние 40 лет люди в мире стали в четыре раза чаще болеть диабетом. По данным организации, большинство больных с тяжелой формой Covid-19 были диабетиками.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 16.04.21
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