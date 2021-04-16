Минздрав РФ назвал самую частую причину смертности

Россияне чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Эти же болезни стали дополнительным фактором риска для тяжелой формы Covid-19.

«В структуре причин смертности населения в России и в мире сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются самой распространенной причиной», – цитирует министра РИА «Новости».

Мурашко напомнил, что врачи не прекращали бороться с болезнями сердца и сосудов, даже на пике пандемии. Ведь перенесенная сосудистая катастрофа и хронические заболевания сердца чаще всего сказывались на форме течения коронавируса.

Ранее ВОЗ сообщил, что за последние 40 лет люди в мире стали в четыре раза чаще болеть диабетом. По данным организации, большинство больных с тяжелой формой Covid-19 были диабетиками.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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