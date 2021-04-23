После Covid-19 риск смерти сохраняется еще полгода

Переболевшие Covid-19 пациенты рискуют умереть в течение полугода после заражения. Ученые исследовали долгосрочные осложнения коронавируса и опубликовали выводы в журнале Nature.

Американские ученые наблюдали за 87 тысячами пациентов, переболевших ковидом, и в качестве контрольной группы взяли данные пяти миллионов пациентов из федеральной базы данных США. Исследования подтвердили, что коронавирус негативно действует почти на все системы организма даже после того, как проходит острая стадия.

У тех, кто пережил первый месяц после заражения Covid-19, в следующие полгода риск смерти вырастал на 60% по сравнению с остальным населением. Феномен распространяется и на перенесших болезнь в легкой форме и получил название «долгий ковид».

По словам ученых, статистика пока не учитывает смертность от долгосрочных побочных действий Covid-19. С учетом новых данных цифры о погибших от нового вируса стали верхушкой айсберга, который мало кто видит.

Ранее российские ученые из Сеченовского университета нашли новое осложнение после перенесенного Covid-19 – кожные болезни. Заболевания могут как обостриться, так и появиться внезапно, причем, в самой угрожающей разновидности. Чаще всего у пациентов не бывает проблем с кожей, но может появиться сыпь.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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