Антибиотики потеряли эффективность из-за частого применения в борьбе с Covid-19

Массовое применение антибиотиков при лечении коронавируса привело к снижению их эффективности. Ученым предстоит найти решение для этой проблемы на случай будущих эпидемий, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Сейчас мы видим, что антибиотикорезистентность все больше растет в результате лечения пациентов с коронавирусом. Нужно проводить научные исследования, чтобы помочь миру бороться с этой эпидемией и упростить борьбу с будущими эпидемиями», – цитирует чиновника ТАСС.

Вуйнович отметила, что снижение эффективности антибиотиков является мировой проблемой. И тем более опасна, что антибактериальные препараты применяют для лечения множества других заболеваний, помимо коронавируса.

«Эта тема находится в центре внимания руководства стран, специалистов, нам нужно координировать свои усилия, чтобы остановить распространение устойчивости к препаратам», – добавила представитель ВОЗ.

Как сообщал «Новый День», еще в ноябре специалист по антимикробной резистентности Минздрава РФ Роман Козлов предупредил о неблагоприятных последствиях неоправданного приема антибиотиков. Он напомнил, что Covid-19 – вирусное заболевание, и применение антибиотиков при нем малоэффективно.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.04.21

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