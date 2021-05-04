Сезон аллергии стал дольше на 20 дней из-за глобального потепления

Каждый год время цветения растений увеличивается, и за 30 лет оно выросло на 20 дней. Ученые из Германии узнали, почему аллергиков стало больше и сезон риска для них длится дольше, передает РИА «Новости».

Специалисты из Мюнхена сравнили начало и конец цветения аллергенных растений с 1987 по 2017 год. Оказалось, трава и деревья США и Канаде начали цвести на 20 дней раньше, а в городах распускаются быстрее, чем в сельской местности. Так, береза в городе зацветает на 4 дня раньше, чем деревья за чертой города, а орешник на 7 дней.

По данным ученых, причина в глобальном потеплении и росте концентрации СО2. Из-за этого растения развиваются быстрее, а ветер переносит пыльцу и семена на такие расстояния, что в некоторых местностях появляются растения, которых там раньше не было.

Доцент Сибирского государственного медицинского университета Марина Федотова предупредила аллергиков не открывать окна в ночное время. Днем воздух с пыльцой поднимается в верхние слои атмосферы, а ночью остывает и опускается. К тому же, концентрация пыльцы становится выше из-за растений, которые цветут ночью.

Федотова посоветовала бороться с аллергией под присмотром врача и рассказала об успехе аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ). Препараты подбирают индивидуально, а эффект появляется через 3-5 лет регулярного лечения. По словам специалиста, продолжительность лечения зависит от региона и периодов цветения растений.

Напомним, в России проводят доклинические испытания вакцины от аллергии на кошек. Международная группа ученых из Сеченовского университета и Венского медицинского университета разработали препарат, который можно использовать для профилактики аллергии.

Мюнхен, Наталья Рязанова

Мюнхен. Другие новости 04.05.21

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