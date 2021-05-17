ВОЗ связала высокий риск инсульта с долгим рабочим днем

Работа по 55 часов и более в неделю увеличивает риск инсульта на 35%. С 2000 по 2016 год число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний стало на 42% больше у тех, чей рабочий день был продлен.

«Работа в течение 55 часов и более в неделю на 35% увеличивает риск инсульта и на 17% риск смерти от ишемической болезни сердца, по сравнению с работающими по 35-40 часов в неделю», – говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ).

Уже в 2016 году из-за продленного рабочего дня умерли на 745 тыс. человек больше, чем в 2000 году. От инсульта скончались 398 тыс. работников с 55-часовой рабочей неделей, от ишемической болезни сердца – 347 тыс.

ВОЗ и МОТ обеспокоены, что число людей, работающих сверхурочно, постоянно растет. Сейчас их 9% от всего населения земного шара. Специалисты уверены, что из-за увеличенного рабочего дня растет риск получения работниками инвалидности и ранней смерти.

Ранее специалисты новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (входит в РАН) спрогнозировали вспышку сердечно-сосудистых заболеваний из-за длительной изоляции в пандемию. По их подсчетам, в течение 3-5 лет риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии вырастет в 2,5-3 раза.

Женева, Наталья Рязанова

Женева. Другие новости 17.05.21

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