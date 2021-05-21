69% россиян стали внимательнее к своему здоровью из-за пандемии

Больше половины (53%) опрошенных россиян стали иначе относиться к своему здоровью за время пандемии. А 69% беспокоятся о нем теперь гораздо чаще, рассказали в холдинге «Ромир».

По данным исследования, среди женщин доля обеспокоенных самочувствием (71%) выше, чем среди мужчин (67%). Но абсолютные лидеры в этом вопросе – респонденты пожилого возраста: 91% из них признались, что обеспокоены здоровьем. Среди молодежи 21-40 лет доля тех, кто волнуется о самочувствии, достигает 71%.

«Пандемия возвела вопрос здоровья в топ тем, которые волнуют россиян последние 2 года», – пояснила директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Исследование проведено с участием более 3,5 тыс. респондентов, участвующих в скан-панели домохозяйств, основанной на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек.

Как сообщал «Новый День», 75,8% россиян считают актуальной проблему поддельных товаров. И у 71,2% респондентов сомнения вызывают лекарства

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.05.21

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