Ученые назвали полезную для сердца дозу спиртного

Полный отказ от алкоголя увеличивает риск инфаркта, смерти от остановки сердца и инсульта. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие свои выводы в журнале BMC Medicine.

Специалисты изучили информацию о 48 тыс. мужчин и женщин за 20 лет и выводы предыдущих 12 исследований. Они использовали базы данных здравоохранения Англии и Шотландии, организации UK Biobank и рассказы самих пациентов о том, сколько алкоголя они пьют.

Непьющие люди оказались в одной группе риска с теми, кто выпивает по бутылке пива или полбутылки вина в день. В половину меньше рисковали получить инфаркт те, кто выпивает 6 г алкоголя в день. А у выпивающих в день по 15 г спиртного, или полбокала вина, риск сердечных патологий был на 21% ниже, чем у трезвенников.

Ученые заявили, что для сохранения здоровья сердца лучше выпивать 105 г спиртного в неделю. Это может быть бутылка вина или три бутылки некрепкого пива.

Как сообщал «Новый День», британские ученые доказали, что умеренное употребление пива помогает улучшить память, работу сердца, укрепить костную систему и справиться со стрессом.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 27.07.21

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