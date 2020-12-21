Ученые заявили о многогранной пользе умеренного употребления «пенного»

Дозированное употребление пива помогает улучшить память, работу сердца, укрепить костную систему, а также справиться со стрессом. Последнее исследование специалистов из Лондонского Гринвичского университета помогло установить еще одно полезное свойство пенного напитка, сообщает «Медицина и наука».

Ученые из Лондонского Гринвичского университета установили еще одно полезное свойство пива. Оказалось, что пенный напиток оказывает умеренное воздействие на приступы головной боли при его употреблении в относительно небольших количествах.

Сравнительные анализы показали наличие болеутоляющих свойств пива, как и у парацетамола. Выяснилось, что что употребление двух пинт пива лишь на четверть улучшает состояние по сравнению с приемом парацетамола.

Участие в исследовании приняли 400 человек. Эксперты замерили показатели по 13 направлениям. Это помогло им установить болевой порог и его интенсивность. Оказалось, что пиво позволяет снизить болевой порог на 1,2 балла, даже в малом количестве. Теперь ученые заинтересованны определить механизм действия соединений, содержащихся в пиве.

Употребление любого алкогольного напитка может принести вред вашему здоровью! Откажитесь от употребления алкоголя или обратитесь к врачу за консультацией.

Москва, Иван Гридин

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