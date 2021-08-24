Прививки людям с ВИЧ и срок действия QR-кодов: в России обновили рекомендации по вакцинации от Covid-19

Минздрав России обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против коронавируса, сообщается на сайте ведомства. Часть положений документа касается вакцинации людей с ВИЧ-инфекцией. Один из разделов содержит информацию о сроках действия QR-кодов, которые граждане получают после прививки.

Так, в обновленной версии документа говорится, что использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») рекомендовано для «пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств».

В рекомендациях подчеркивается, что вакцинация показана при любом иммунном статусе при отсутствии дополнительных ограничений. «Использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями», – говорится в документе.

В рекомендациях также говорится о сроках действия QR-кодов, которые получают люди, прошедшие вакцинацию. Минздрав пояснил, что срок их действия составляет один год, но может быть сокращен до шести месяцев. Для граждан, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, а для переболевших коронавирусом – полгода с даты выздоровления.

«Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода – 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев», – следует из документа.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник Лайт» разрешена для защиты от коронавируса людей старше 60 лет. Препарат рекомендован для повторной вакцинации. Кроме того, привиться этой вакциной могут уже перенесшие заболевания.

Напомним, в России зарегистрированы четыре вакцины от Covid-19 – «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.08.21

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