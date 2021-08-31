В Минздраве РФ заявили о риске смерти в течение полугода после Covid-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о высоком риске смерти в течение полугода после перенесенной коронавирусной инфекции. Это касается в первую очередь пожилых людей, уточнил он.

«На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», – сказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24». Особенно это касается людей старшего возраста, заметил Мурашко.

Министр уточнил, что после Covid-19 человек может столкнуться с осложнениями, связанными с тромбообразованием, поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Мурашко в этой связи заявил о важности прохождения углубленной диспансеризации людям, перенесшим коронавирус.

Ранее власти объявили о старте углубленной диспансеризации в России с 1 июля. Однако в действительности пройти диспансеризацию оказалось невозможным, по крайней мере, в Екатеринбурге.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.08.21

Власти Грузии ввели новые ограничения из-за коронавируса. / К 2024 году все вакансии терапевтов и педиатров будут заняты – это самые популярные специальности у студентов. / Роспотребнадзор оценил риск завоза в РФ неизвестной инфекции из Индии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»