ВОЗ: грязный воздух повышает риск смерти от хронических болезней

Загрязнение воздуха официально признано причиной снижения продолжительности жизни. Этот фактор отвечает за 16% всех летальных исходов от хронических заболеваний, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Прежде специалисты считали, что риск смерти больных увеличивают употребление алкоголя, табака, малоподвижный образ жизни и неправильная диета. Еще одним фактором стало качество воздуха. Причем, оно влияет на продолжительно жизни при всех заболеваниях, которые чаще всего становятся причиной смерти людей. Это инсульт, диабет, рак, заболевания сердечно-сосудистой системы и легких.

«Пятый фактор риска – это загрязнение воздуха, которое отвечает за 16% смертей от хронических неинфекционных заболеваний», – сказала Вуйнович на полях Восточного экономического форума. Трансляция велась на сайте ВЭФ.

Качество воздуха и воды также влияет на общий иммунитет, что важно в период пандемии. Представитель ВОЗ отметила, что образ жизни горожан чаще всего становится причиной хронических заболеваний. В том числе, по причине малого числа зеленых насаждений и рекреационных зон.

Как сообщал «Новый День», за первое полугодие 2021 года в России в четыре раза выросло число случаев загрязнений воздуха в годовом выражении. Специалисты выявили 161 случай высокого и 20 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 02.09.21

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