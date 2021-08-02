В России установлен антирекорд по числу загрязнений воздуха

За шесть месяцев 2021 года в России в четыре раза выросло число случаев загрязнений воздуха по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом по стране надзорные органы зарегистрировали 181 инцидент, что является абсолютным максимумом за последние 17 лет. Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. При экстремально высоком загрязнении наблюдается превышение ПДК веществ в 20-29 раз, уровень сохраняется более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении.

Такие инциденты, как правило, сопровождаются появлением специфического запаха или несвойственного привкуса, резким воздействием воздуха на органы чувств человека, выпадением подкрашенных осадков. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью людей.

За последние полгода в России выявили 161 случай высокого и 20 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха, следует из данных Росгидромета. Прошлый пик загрязнений в первом полугодии был отмечен в 2007 году, когда было выявлено 54 случая серьезного вреда атмосфере. Это в 3,4 раза ниже текущих полугодовых значений.

Основная часть опасных загрязнений была сконцентрирована в Красноярском крае, Оренбургской области, Архангельской области, Бурятии, Самарской области и Хакасии. «В отслеженных случаях основными загрязняющими веществами выступали сероводород – отравляющий газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках, бензпирен – крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также диоксид серы – токсичный газ, образующийся при сжигании угля или нефти», – отмечают аудиторы.

По словам президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой, резкий скачок загрязнений атмосферы во многом связан с улучшением качества мониторинга окружающей среды, что позволило в автоматическом режиме отследить множество инцидентов, которые раньше могли не попасть в поле зрения специалистов.

«В то же время важно отметить, что вредное воздействие на атмосферу объективно усилилось из-за посткризисного восстановительного роста промышленности. Даже если не учитывать данные, полученные от новых автоматизированных станций, то выявленные за первое полугодие случаи высокого загрязнения воздуха все равно существенно превосходят показатели предыдущих лет», – констатировала эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.08.21

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