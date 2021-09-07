В России не выявили ни одного случая заражения вирусом «нипах»

Роспотребнадзор не выявил в России ни одного случая заражения смертельно опасным вирусом «нипах». Вероятность вспышки этого вируса в стране минимальна, оценили в ведомственном НИИ «Микроб».

Специалисты отметили, что санитарная охрана в России на таком высоком уровне, что риск завоза инфекций из Индии сводится к минимуму.

«Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует. На территории РФ случаи заболевания не регистрировались», – приводит информацию института «РИА Новости».

Ученые до сих пор не создали вакцину от вируса «нипах», который может передаваться людям от зараженных людей или летающих лисиц.

Как сообщал «Новый День», в индийском штате Керала умер ребенок от вируса «нипах». Врачи проверяют более 200 человек, которые были с ним в контакте, у 11 уже выявили симптомы вируса. Всего в изоляторе 38 пациентов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.09.21

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