Пандемия Covid-19 убила один из штаммов гриппа

Штамм гриппа В/Yamagata больше не встречается в мире, выяснили австралийские ученые. С начала пандемии в марте 2020 года этот штамм ни разу не был выделен при отслеживании случаев гриппа. Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature Reviews.

В минувшем эпидсезоне только 31 случай заболевания гриппом был похож на протекание штамма B/Yamagata. Но медики не определяли разновидность вируса, поэтому исследователи не уверены на 100%.

Ученые отметили, что штамм B/Yamagata был менее заразным, чем вирусы группы А. Он встречался у детей и подростком и очень медленно мутировал – вакцину от этой разновидности гриппа не меняли с 2015 года. Но прививка от гриппа традиционно включает компоненты от B/Yamagata.

По мнению специалистов, из-за этих свойств штамм не смог конкурировать с более сильными вариантами гриппа и Covid-19 и перестал распространяться по миру.

Современная вакцина от гриппа содержит компоненты для иммунного ответа на вирусы гриппа A/H3N2 из Гонконга, свиного гриппа A/H1N1, штаммов B/Виктория и B/Yamagata.

В середине августа международная группа ученых спрогнозировала, что коронавирус станет сезонным, а болеть им будут в основном дети. Ученые уверены, что это облегчит ситуацию в мире, поскольку дети легче переносят Covid-19. Позже стало известно, что в новую волну Covid-19 дети стали заражаться значительно чаще и болеть в тяжелой форме.

Сидней, Наталья Рязанова

Сидней. Другие новости 26.10.21

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