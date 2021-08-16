Ученые спрогнозировали, что основными пациентами с Covid-19 будут дети

Международная группа ученых спрогнозировала развитие ситуации с коронавирусом. В будущем вирус станет сезонным, а болеть им будут в основном дети.

Ученые из Университета Пенсильвании в США и Университета Осло в Норвегии просчитали поведение Covid-19, когда большинство взрослого населения будет привито. Они провели параллели с другими известными вирусами, пишет Hessische Niedersächsische Allgemeine.

В дальнейшем вспышки коронавируса будут происходить сезонно. Главной группой риска станут дети, пока для них не будет создана вакцина. Ученые уверены, что это облегчит ситуацию в мире, поскольку дети легче переносят Covid-19.

Специалисты привели в пример коронавирус человека OC43, вызвавший эпидемию гриппа в Азии и России в XIX веке. Теперь этот вирус поражает детей в возрасте от 7 до 12 месяцев и действует не сильнее обычной простуды.

Напомним, в Челябинской области заболеваемость ковидными пневмониями выросла вдвое среди детей и подростков. В Тюменской области на начало августа на карантин из-за COVID-19 закрылись 58 групп в 38 детских садах. В Севастополе родителям с больными детьми приходится по два часа сидеть в больших очередях к педиатрам.

Как сообщал «Новый День», Всемирная организации здравоохранения разрешила прививать от коронавируса детей. Для вакцинации подростков старше 12 лет ВОЗ рекомендовала применять Pfizer.

Осло, Наталья Рязанова

Осло. Другие новости 16.08.21

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