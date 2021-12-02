В новогодних ёлках нашли 53 вида плесени

Британские ученые проверили живые ели, которые многие жители планеты традиционно наряжают на Новый год и Рождество. Выяснилось, что на праздничных деревьях находятся аллергены и плесень, которые могут стать причиной проблем со здоровьем.

Для исследования, результаты которого приводит издание The Sun, взяли 28 хвойных деревьев, предназначенных для продажи в преддверии праздников. Специалисты изучили кору и еловые иголки и обнаружили 53 вида опасной плесени, а также множество аллергенов.

По словам аллерголога Марка Вайсберга, с установкой праздничного дерева нужно быть в особенности осторожным тем, кто страдает от аллергии. Споры других деревьев, которые попадают в дом вместе с ёлкой, могут вызвать у человека сильную головную боль, кашель, насморк и проблемы с ушами.

Чтобы снизить влияние вредных веществ к минимуму, эксперт рекомендует по возможности промыть растение из шланга во дворе. «Поставьте свое дерево как можно позже, чтобы свести к минимуму риск заражения плесенью», – добавил Вайсберг. Установив ель в доме, лучше как можно меньше ее касаться, чтобы споры не разлетались по помещению.

Лондон, Зоя Осколкова

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