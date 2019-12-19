Роскачество проверило искусственные елки – почти все оказались токсичными

Эксперты Роскачества в преддверии Нового года проверили искусственные елки из интернет-магазинов на наличие в них токсических веществ. На экспертизу были отправлены семь искусственных деревьев – четыре ели российского производства и три из Китая, Таиланда и Вьетнама. В ходе исследования в пяти из семи елок был обнаружен формальдегид. Другое замечание экспертов – выцветание деревьев под влиянием ультрафиолета. Все протестированные ели имеют стойкий запах, свойственный всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний.

В исследовании отмечается, что при первом замере после распаковки существенные превышения нормы по формальдегиду были обнаружены в пяти образцах – «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Тоскана». После повторного замера через три недели формальдегид пропал из елки «Адель». В связи с этим эксперты рекомендуют проветрить детали елки на открытом воздухе, например, на балконе и вымыть их перед сборкой. В дальнейшем следует регулярно проветривать помещение, в котором установлено новогоднее дерево.

Ни одно искусственное дерево не выделяло хлористого винила – это сильный яд, оказывающий на человека канцерогенное и мутагенное действие. Ацетальдегид был найден пяти елках, но он не превышал максимально допустимого уровня.

Кроме того, три образца оказались не устойчивыми к ультрафиолету. Чтобы дольше сохранить цвет изделия, необходимо ставить елку подальше от окна, рекомендуют специалисты.

Все проверенные искусственные деревья оказались средней воспламеняемости – они горят, но являются или самозатухающими, или с низкой степенью возгорания.

Эксперты советуют при выборе искусственной ели обратить внимание на интенсивность запаха, проверить, помяты ли ветки и не осыпаются ли иголки. Лучше отдать предпочтение елкам с металлическим каркасом -они прочнее тех, чей «ствол» сделан из пластика. Кроме того, рекомендуется покупать елки, производители которых прошли добровольную пожарную сертификацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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