Препарат для лечения СМА включен в перечень важнейших лекарств

Кабмин России включил препарат рисдиплам для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА) в список жизненно необходимых и важнейших лекарства. Лекарство будет предоставляться пациентам бесплатно. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в пятницу.

Дорогостоящая терапия для людей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» станет более доступной, отметил глава кабмина. «Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счёт федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям», – сказал Мишустин.

С 2022 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств пополнится 22 новыми наименованиями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ. Среди них препараты для лечения рака молочной железы, муковисцидоза, рассеянного склероза, хронического гепатита B, ВИЧ-инфекции, туберкулеза легких. Всего в перечне 808 медикаментов.

Надо отметить, что в России зарегистрировано три препарата для лечения СМА – нусинерсен («Спинраза»), рисдиплам («Эврисди») и «Золгенсма». Лечение «Спинразой» и «Эврисди» предполагает пожизненный прием препаратов. Один укол «Спинразы» стоит 125 тысяч долларов. В первый год лечения «Спинразой» требуется 6 инъекций по 125 тысяч долларов каждый, затем – по три укола в год. Годовой курс рисдиплама обойдется в 340 тысяч долларов. Инъекцию «Золгенсмы» нужно ставить единожды. Лекарство стоит 150 млн рублей – это самый дорогой медпрепарат в мире. В России в последние годы активно собирают деньги на приобретение «Золгенсмы» для детей с СМА.

Москва, Наталья Петрова

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