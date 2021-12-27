Янтарная кислота, капустный рассол и яичница: нарколог назвал способы борьбы с похмельем

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, какие средства и продукты помогают справиться с похмельем. Вместо огуречного рассола специалист рекомендует пить капустный, а вместо аспирина янтарную кислоту.

«Если новогоднее похмелье не очень тяжелое, то лучше ничего не делать до вечера 1 января. Но если не становится легче, то можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай. Помогут легкие белковые бульоны, холодец или нежирная яичница. Также рекомендую не огуречный, а именно капустный рассол – в нем есть вещество, защищающее печень», – сказал Брюн Агентству городских новостей «Москва».

Лечиться аспирином врач не советует, так как у людей с язвенной болезнью желудка препарат может спровоцировать гастрит и даже кровотечение. Нарколог предлагает заменить аспирин янтарной кислотой.

Кроме того, Брюн подчеркнул, что нельзя опохмеляться алкоголем, это улучшит состояние лишь на время, а затем усугубит ситуацию и вызовет новое опьянение, а в случае тяжелого похмелья лучше сразу вызвать «скорую».

Также специалист рекомендует отказаться от активного отдыха и провести первые сутки дома. Алкоголь, по словам врача, выходит из организма в течение трех и более дней.

Москва, Зоя Осколкова

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