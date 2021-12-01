Новый год близко: как подготовиться к алкогольному празднику и спастись от похмелья

Сегодня первый день зимы, приближается Новый год. Этот праздник все отмечают по-своему: одни развешивают на окнах гирлянды и смотрят фильмы, другие идут на корпоратив или в клуб пропустить рюмку или стакан увеселительного напитка. О том, как избавиться от утреннего похмелья и как правильно подготовить организм к празднику, рассказал «Новому Дню» терапевт одной из больниц Екатеринбурга Александр Согрин.

«Сразу скажу вам типичную фразу, что алкоголь вредит здоровью и лучше на праздники воздержаться от его употребления, – отметил врач. – Но я же понимаю, что мои предостережения ни на кого не подействуют, поэтому считаю, что лучше рассказать о методах предосторожности и лечения».

Александр Согрин пояснил, что лучше всего заранее подготовиться к мероприятию, где предполагается распитие алкоголя. Во-первых, перед праздником необходимо плотно поесть, желательно употребить продукты, богатые жирами, и выпить чашку крепкого чая. Во-вторых, за 1-3 часа до застолья терапевт советует принять активированный уголь или иной сорбент. Это поможет печени и замедлит опьянение.

«Еще я рекомендую за несколько часов до тожества позаниматься спортом, ну или вообще физической активностью, чтобы, так сказать, взбодрить кровеносную систему, и тогда, когда в кровь попадет спирт, он переработается значительно быстрее, – пояснил собеседник агентства. – А вообще, думаю, что немногие понимают, какие именно процессы в организме вызывает алкоголь. Раскрепощение, нарушение координации, и это самое веселое состояние наступает потому, что в мозг человека попадает недостаточное количество кислорода, и некоторые отделы не функционируют нормально. Происходит это оттого, что через тонкие капилляры не могут пройти сгустки кровяных тел, которые образуются из-за воздействия спирта. То есть у человека, выпившего алкоголь, по сути, наступает кислородное голодание. Честно, после такого пить уже не особо хочется».

На самом празднике, после соответствующей подготовки, врач рекомендует параллельно с алкоголем пить минеральную воду без газа, что позволит избежать обезвоживания. Газированными напитками запивать алкоголь нельзя (смешивать тоже), потому что они усиливают опьянение.

«Пить нужно небольшими глотками, обязательно делать паузы между стаканами и рюмками, – пояснил Александр Согрин. – Бывает так, что выпитый алкоголь не приносит желаемого эффекта, поэтому человек пьет больше и больше, и в конце концов сильный эффект обрушивается в один момент. Поэтому лучше пить каждые новые порции через равные промежутки времени. Тогда опьянение наступит постепенно, и человек сможет себя вовремя остановить. Еще, конечно, нельзя смешивать алкогольные напитки. Помню в студенчестве случай, когда сосед по общежитию решил соврать, что работает барменом, и на одной вечеринке поил всех коктейлями собственного сочинения. После этого могу смело вас уверить, что лучше уж пить чистый спирт».

Если все же советами медика воспользоваться не удалось, и утром настигло похмелье, то «лечиться» алкоголем нельзя, потому что легче станет только на время, а привести может к еще более тяжелому состоянию и проблемам с печенью. При похмелье, во-первых, нужно пить как можно больше чистой и минеральной воды, которая восстановит в организме водно-солевой баланс, а еще для восстановления подойдет вода с небольшим добавлением соли или же рассол. Как сообщает терапевт, помочь могут и морс, и квас.

«Кроме того, я советую либо не есть с похмелья вообще, либо употреблять легкие продукты – печень и поджелудочная и так работают в усиленном режиме, поэтому жирной и тяжелой пищей их лучше не перегружать, – поясняет Александр Согрин. – Ну и с похмелья я лично советую провести день в лежачем состоянии, исключить физические нагрузки, а при необходимости пить обезболивающие препараты. И побольше спать. И желательно не устраивать подобные мероприятия и не доводить себя до похмелья. Кроме того, можно принять аспирин или какой-нибудь абсорбент».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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