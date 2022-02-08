Вирусолог посоветовал не спешить с ревакцинацией от Covid-19

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев посоветовал россиянам выдерживать перерыв между прививками от коронавируса. Слишком скорая ревакцинация иностранным препаратом после российского повышает риск миокардита у мужчин.

«Могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный промежуток. Для наших вакцин это полгода. В целом безопасно ревакцинироваться можно уже через 3-4 месяца, но не раньше», – пояснил специалист в беседе с «Известиями».

По его словам, иностранные ученые также предостерегают от частых прививок. В Израиле выяснили, что вакцинация западными препаратами без соблюдения перерыва увеличивает риск миокардита. Заболевание возникает в одном случае на 15 тыс. Медики Израиля и ВОЗ рекомендовали вводить бустерную дозу вакцины от Covid-19 не ранее чем через четыре месяца.

Напомним, за несколько месяцев 2021 года россияне потратили 310 млн рублей на возможность привиться иностранной вакциной от коронавируса. Всего с сентября вакцинные туры купили более шести тысяч человек.

Москва, Наталья Рязанова

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